Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 1,21 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 09:15 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 1,21 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,21 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,21 EUR.
Am 21.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,99 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Lenovo Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,052 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,16 HKD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Lenovo Group im vergangenen Quartal 146,97 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lenovo Group 120,76 Mrd. HKD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,128 USD je Aktie belaufen.
