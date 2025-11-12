Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1,22 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:55 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 1,22 EUR. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,22 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,21 EUR. Der Tagesumsatz der Lenovo Group-Aktie belief sich zuletzt auf 25.000 Aktien.

Am 21.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,67 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,052 USD. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,390 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 146,97 Mrd. HKD – ein Plus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenovo Group 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,128 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

