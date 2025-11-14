DAX23.829 -0,9%Est505.686 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,09 +1,6%Gold4.171 ±-0,0%
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group verzeichnet am Vormittag Verluste

14.11.25 09:22 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 1,16 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie musste um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 1,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lenovo Group-Aktie ging bis auf 1,15 EUR. Mit einem Wert von 1,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 21.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 31,34 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,83 EUR am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,92 Prozent.

Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,390 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,052 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2025 vor. Lenovo Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120,76 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146,97 Mrd. HKD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte Lenovo Group Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,128 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

