Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lenovo Group-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1,26 EUR.

Das Papier von Lenovo Group legte um 12:02 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,9 Prozent auf 1,26 EUR. In der Spitze legte die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,26 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,26 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 11.231 Lenovo Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 50,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,058 USD belaufen.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lenovo Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 HKD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,129 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

