Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 1,18 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 1,18 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lenovo Group-Aktie ging bis auf 1,18 EUR. Bei 1,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 10.000 Lenovo Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,51 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 29,48 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,053 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,390 HKD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,32 HKD. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 146,97 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie.

