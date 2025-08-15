DAX24.328 +0,1%ESt505.480 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1599 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.330 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
Elon Musks SpaceX bereitet zehnten Testflug des Starship vor Elon Musks SpaceX bereitet zehnten Testflug des Starship vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Aktie im Blick

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

22.08.25 09:25 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 1,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,18 EUR -0,02 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lenovo Group-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 1,18 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lenovo Group-Aktie ging bis auf 1,18 EUR. Bei 1,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 10.000 Lenovo Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,51 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 29,48 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,053 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,390 HKD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,32 HKD. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 146,97 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer

Lenovo-Aktie verliert: Lenovo stellt Laptop mit drei Displays und faltbarem Bildschirm vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lenovo Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lenovo Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen