Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Das Papier von Lenovo Group legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,2 Prozent auf 1,21 EUR.

Die Aktie legte um 09:15 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,2 Prozent auf 1,21 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,22 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.003 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 31,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,390 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,053 USD belaufen.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120,76 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146,97 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,129 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

