Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
Lenovo Group im Blick

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group präsentiert sich am Mittag stärker

25.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Lenovo Group zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 1,21 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,21 EUR 0,01 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:56 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 1,21 EUR zu. In der Spitze legte die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,22 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,22 EUR. Bisher wurden heute 33.003 Lenovo Group-Aktien gehandelt.

Am 21.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,390 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,053 USD.

Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 146,97 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenovo Group einen Umsatz von 120,76 Mrd. HKD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,129 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer

Lenovo-Aktie verliert: Lenovo stellt Laptop mit drei Displays und faltbarem Bildschirm vor

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

