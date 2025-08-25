Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Lenovo Group im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Zuletzt konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 1,21 EUR.

Die Aktie legte um 09:15 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,21 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,23 EUR. Bei 1,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 12.500 Lenovo Group-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 27,93 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,390 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 USD je Lenovo Group-Aktie.

Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120,76 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146,97 Mrd. HKD ausgewiesen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Lenovo Group wird am 30.10.2025 gerechnet.

In der Lenovo Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,129 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

