Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1,22 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 1,22 EUR. Die Lenovo Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,22 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,22 EUR. Der Tagesumsatz der Lenovo Group-Aktie belief sich zuletzt auf 10.000 Aktien.
Am 21.02.2025 markierte das Papier bei 1,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 31,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2025 mit 0,390 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,053 USD je Aktie ausschütten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lenovo Group am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 146,97 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,76 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Am 30.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,129 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
