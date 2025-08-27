DAX24.133 +0,4%ESt505.424 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,70 -0,2%Gold3.396 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gewinnt am Donnerstagvormittag

28.08.25 09:25 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Lenovo Group zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lenovo Group konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 3,0 Prozent auf 1,24 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 1,24 EUR zu. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,24 EUR zu. Bei 1,23 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 32.100 Lenovo Group-Aktien gehandelt.

Am 21.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,68 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 32,99 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Lenovo Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 USD aus.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,32 HKD gegenüber 0,16 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 146,97 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,129 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

