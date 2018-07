Lenovo macht mit der zusammenstellbaren ThinkAgile Cloud-Plattform der nächsten Generation einen Sprung nach vorn

Lenovo Data Center Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), laut IDC einer der am schnellsten wachsenden Anbieter hyperkonvergenter Infrastrukturen (englisch: hyperconverged infrastructure – HCI) – der HCI-Umsatz steigt fast doppelt so stark wie im ersten Quartal 2018 (149,1 % im Vergleich zu 76,3 %) – baut sein ThinkAgile-Portfolio weiter aus, um eine innovative Lösung für Kunden zu finden, die sich die Agilität einer öffentlichen Cloud und die Sicherheit einer privaten Cloud wünschen. Um diesem zunehmenden Kundentrend zu begegnen, hat Lenovo – gemeinsam mit Cloudistics – die zusammenstellbare ThinkAgile CP-Serie Cloud-Plattform entwickelt, eine "Cloud-in-a-box", die sämtliche Vorteile und die Benutzerfreundlichkeit einer öffentlichen Cloud-Umgebung und zugleich die Sicherheit der kundeneigenen Data Center Firewall bietet.

Die Lenovo ThinkAgile CP-Serie – mit einer vollintegrierten Infrastruktur, einem Anwendungsmartkplatz und einer End-to-End-Automatisierung von softwarebasierten Netzwerken – bietet ein komplettes Cloud-Erlebnis, das mithilfe eines Software as a Service (SaaS)-Portals leicht und zentral von überall verwaltet werden kann.

"Als global tätiges Utnernehmen, das unbelastet von Legacy-Infrastrukturen ist, ist Lenovo nicht nur bestens dafür positioniert, den Kunden ein Ohr zu schenken und so ihre wichtigsten Probleme zu verstehen, sondern auch dafür, revolutionäre Lösungen zu entwickeln, die Hindernisse im IT-Bereich beseitigen und das Unternehmenswachstum ankurbeln", sagte Roderick Lappin, Senior-Vizepräsident, Worldwide Sales und Marketing der Lenovo Data Center Group. "Die ThinkAgile CP Serie ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Lenovo die Branche vorantreibt, indem es Kunden ermöglicht, ihre eigene Cloud-Experience auf sichere, skalierbare und optimierte Weise zu erleben."

"Die private Cloud Computing-Plattform von Cloudistics reduziert die Anwendungszeit um 90 %, was eine schnellere Umsatzrealisierung bedeutet", sagte Najaf Husain, CEO von Cloudistics. "Dank uns lassen sich private Clouds so leicht nutzen wie die öffentliche Cloud, allerdings bekommen Kunden hier die Kontrolle und die Leistung, die sie sich wünschen." Die Partnerschaft mit Lenovo ermöglicht es uns, eine zusammenstellbare Cloud-Plattform der nächsten Generation auf den Markt zu bringen, die sich leicht implementieren, einsetzen, warten und unterstützen lässt."

Die ThinkAgile CP-Serie verfügt über vollintegrierte Hochverfügbarkeit, Backup, Remote-Replikation, Nutzungsmessung, Live-Hilfe und -Support und mehrstufige, mandantenfähige Sicherheit. Kunden können den kuratierten Anwendungsmarktplatz (den sie mit ihren eigenen Angeboten erweitern können) für eine schnelle Anwendung beeinflussen und die simple Plug-and-Play Horizontal-Skalierung aufgeschlüsselter Computing-Einheiten und Speicherkapazität genießen. Die ThinkAgile CP-Serie von Lenovo bietet ein Premium-Erlebnis für mittelständische und Unternehmenskunden, die von der Nutzung eines privaten Cloud-Ökosystems durch agile Methodiken profitieren möchten. Die Plattform eignet sich ideal für Unternehmen oder Organisationen, die sich die Vorteile der öffentlichen Cloud wünschen, ohne Kompromisse bei der Kontrolle, der Datensicherung, der Anwendungsleistung und der Dienstbereitstellung eingehen zu müssen.

"ICP hat schon früh begonnen, mit der Cloud-Plattform von Logistics zu arbeiten und Lenovo-Produkte zu vertreiben. Als klar wurde, dass diese beiden Unternehmen zusammenarbeiten würden, um die Lenovo Think Agile CP-Serie zu entwickeln, war das gesamte ICP-Team ganz erpicht darauf, unseren geschätzten Kunden die neue Serie anbieten zu können", sagte Sal Saglik, Leiter im Bereich Business Development bei ICP Corp. "Die einfache Bedienbarkeit, schnelle Anwendung und Skalierbarkeit von ThinkAgileCP ermöglicht es uns in Zukunft, ein Cloud-ähnliches Erlebnis in einer kompletten und sicheren Lösung ohne die Kosten und Komplexität einer öffentlichen Cloud bereitzustellen."

"Die Einfachheit der Plattform hat unsere Arbeitsleistung stark verändert", sagte Scott Whitehouse, IT-Leiter bei Integreon. "Wir können nun ganz einfach Anwendungen importieren, Cloud Computing-Ressourcen zuweisen und On-Demand-Anwendungen entwickeln, die auf die Bedürfnisse unseres Betriebs zugeschnitten sind, und das alles in einem Bruchteil der Zeit, die wir früher dafür benötigt hätten."

Sie erhalten die Lenovo ThinkAgile CP-Serie bei Lenovo- und Cloudistics-Vertriebsmitarbeitern und den Vertriebspartnern. Erste Kunden- und Proof-of-Concept-Tests werden im August 2018 in Nordamerika und Europa starten, der globale Rollout, einschließlich in China, folgt später in diesem Jahr. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.lenovo.com/thinkagilecp

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein 45 Mrd. US-Dollar- Fortune-500-Unternehmen und ein weltweiter Technologieführer in der Förderung der digitalen Transformation durch intelligente Geräte und Infrastruktur , die das beste Benutzererlebnis schaffen. Lenovo stellt eines der weltweit umfangreichsten Portfolios an vernetzten Produkten her, darunter Smartphones (Motorola), Tablets, PCs (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) und Workstations sowie AR/VR-Geräte und intelligente Home-/Office-Lösungen. Lenovos Data Center-Lösungen der nächsten Generation (ThinkSystem, ThinkAgile) schaffen die Kapazität und Rechenleistung für die Verbindungen, die Wirtschaft und Gesellschaft verändern. Lenovo arbeitet daran, das Andere in jedem zu inspirieren und eine intelligentere Zukunft aufzubauen, in der sich jeder entfalten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, oder besuchen Sie uns auf http://www.lenovo.com/

Über Cloudistics

Cloudistics, ein Unternehmen, das Cloud-Software-Plattformen erstellt, ermöglicht es Unternehmen und Dienstleistern, Clouddienste anzubieten. Seine softwarebasierte Technologie bringt Netzwerk, Sicherung, Computing, Virtualisierung und Verwaltung standardmäßig in einer einzigen Plattform zusammen, was zu einer noch nie dagewesenen Einfachheit im Data Center führt. Kunden können mit einer Basis beginnen und die Plattform auf Multi-Site- und Multi-Geo-Infrastrukturen mit vorhersehbaren Umsätzen und Leistungen erweitern. Cloudistics verfügt über offenes und sicheres Virtual Networking, flexible Speicherung auf allen Medien, Anwendungs-Orchestrierung und SaaS-Management, und ist somit der Bauplan für anwendungsoptimierte Unternehmes-Cloud-Infrastrukturen. Erfahren Sie mehr auf www.cloudistics.com oder folgen Sie @cloudistics auf Twitter.

