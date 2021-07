Lenovo und FC Internazionale Milano festigen erfolgreiche Partnerschaft

Lenovo und der Weltfußballverband Football Club Internazionale Milano (Inter) haben ihre langjährige Partnerschaft erweitert und übernehmen ab der Saison 2021/2022 die begehrte Back-of-Shirt-Werbefläche auf dem ikonischen Trikot der Mannschaft. Seit 2019 ist Lenovo offizieller Global Technology Partner und hat entscheidend dazu beigetragen, das digitale Erlebnis des Vereins zu transformieren, indem es sowohl Inters Suning Training Center in Appiano Gentile als auch den Hauptsitz mit wichtiger intelligenter Technologie ausgestattet hat.

Von Servern, Datenmanagement-, Speicher- und Smart-Collaboration-Geräten bis hin zu Laptops, Monitoren und Zubehör – als Teil der erweiterten Partnerschaft wird Lenovo Inter mit Technologie zur Erfassung und Verwaltung großer Datenmengen, zur Transformation von Abläufen und zur Erzielung besserer Ergebnisse auf und neben dem Spielfeld unterstützen. Lenovos smarte Technologie ermöglicht es Inter, historische Archive und Dokumente zu digitalisieren, um den Datenzugriff zu erleichtern.

Das Erbe von Inter ist einzigartig. Der einzige Verein, der seit seiner Gründung im Jahr 1909 in der höchsten Spielklasse des italienischen Fußballs vertreten ist, ist bereits dreimal Gewinner des Europapokals geworden. Mit 19 Titeln in der Serie A sind sie der derzeitige italienische Meister.

Seit 2019 hat die Partnerschaft mit Lenovo zu einer Reihe von operativen Leistungsverbesserungen bei Inter geführt:

Die Leistung und Geschwindigkeit der Datenverarbeitung von Inter haben sich um 20 Prozent gesteigert. Es werden über 100 Millionen GPS-Datenpunkte verwaltet, die in den letzten zwei Spielzeiten während des Trainings erfasst wurden, einschließlich 60 Millionen spielerbezogener Datenpunkte, die verwaltet werden müssen

Die Rechenleistung der Lenovo-Server reduzierte die Zeit, die Inter für die Verarbeitung von Berichten benötigt, um 25 Prozent

Die Datenspeicherung von Lenovo ist von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung von 50.000 Stunden digitalem Videomaterial, das im Rahmen des Media Asset Management (MAM) bereitgestellt wird und das Hosting von 400 Terabyte digitaler Inhalte im digitalen Archiv von Inter möglich macht

Bereitstellung eines der fortschrittlichsten Workflows zur Leistungsanalyse in Italien mit verbesserter Stabilität, Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit

Trikot-Sponsoring

Das erweiterte Trikot-Sponsoring verdeutlicht die Verbindung der beiden Kultmarken und ihre gemeinsamen Werte hinsichtlich hoher Leistung und unerbittlicher Innovation. Die strategische Platzierung des Lenovo-Logos auf dem begehrten Trikotrücken der Mannschaft wird die Sichtbarkeit der Marke deutlich erhöhen, sowohl in der Serie A als auch in der Coppa Italia.

Globaler Technologie-Partner

In den letzten zwei Jahren hat sich Lenovo als globaler Technologiepartner tief in den Verein integriert. Dazu gehört die Integration von Edge-Server-Geräten, die eine noch effizientere Erfassung und Verarbeitung von Daten ermöglichen, sowie von Lenovos Hochleistungs-PCs, Monitoren und intelligenten Geräten für die Zusammenarbeit. Mit der jüngsten Vereinbarung wird Lenovo Inter mit einer kompletten IT-Lösung aus Hardware, Software und Support versorgen:

Player-Technologie: Konkurrenzlose Datenspeicher- und -verarbeitungsleistung wird Analysen und Spielerentwicklung möglich machen. Strukturierte und unstrukturierte Datenpunkte werden taktische Einblicke in die Fitness der Spieler sowie Spielanalysen liefern. Zudem wird während der Trainingseinheiten das Global Positioning System (GPS) eingesetzt, um die Geschwindigkeit der Spieler, die Distanz, die Arbeitsbelastung und die Auswirkungen auf die Gesamtleistung des Teams zu analysieren, damit der Trainingsplan von Inter entsprechend angepasst werden kann. Die Daten werden von der Mannschaft während der Trainingseinheiten verwendet, um nicht nur Spiele zu analysieren, sondern auch die nächsten Spiele strategisch zu planen.

Konkurrenzlose Datenspeicher- und -verarbeitungsleistung wird Analysen und Spielerentwicklung möglich machen. Strukturierte und unstrukturierte Datenpunkte werden taktische Einblicke in die Fitness der Spieler sowie Spielanalysen liefern. Zudem wird während der Trainingseinheiten das Global Positioning System (GPS) eingesetzt, um die Geschwindigkeit der Spieler, die Distanz, die Arbeitsbelastung und die Auswirkungen auf die Gesamtleistung des Teams zu analysieren, damit der Trainingsplan von Inter entsprechend angepasst werden kann. Die Daten werden von der Mannschaft während der Trainingseinheiten verwendet, um nicht nur Spiele zu analysieren, sondern auch die nächsten Spiele strategisch zu planen. Fan-Technologie: Mit über 50 Millionen Fans (mit mehr Anhängern in Asien als jeder andere italienische Verein) verbessert die Technologie von Lenovo das Erlebnis am Spieltag und liefert einen Einblick in die täglichen Aktivitäten dieser Fußballlegende. Mit der "Media Asset Management"-Lösung (MAM) von Lenovo steht Inter ein riesiges historisches Online-Archiv mit digitalen Assets zur Verfügung, das allein 50.000 Stunden Videomaterial umfasst und bei Bedarf leicht zugänglich und anpassbar ist. Fans können beispielsweise ihren Namen und ihr Geburtsdatum in das digitale Archiv von Inter eingeben, um herauszufinden, was im Laufe ihres Lebens im Verein passiert ist.

Business-Technologie: Lenovo hat die intelligente Technologie auf den aktuellen Bedarf von Inter abgestimmt und stellt sein Know-how für die technologische Entwicklung der Vereinszentrale und der Trainingseinrichtungen bereit. Die weltführenden Hardware- und Softwarelösungen von Lenovo, die die Zukunft der Arbeit ermöglichen, umfassen ThinkPad™-Laptops, ThinkVision™-Monitore und ThinkSmart™-Geräte und mehr für die Remote-/Hybrid-Zusammenarbeit und die Optimierung von Geschäftsabläufen. Der Einsatz der smarten Technologie von Lenovo machte es Inter möglich, mit Hilfe von Webkonferenzen und Remote-Arbeit nahtlos zusammenzuarbeiten.

Alessandro Antonello, Corporate CEO des FC Internazionale Milano, sagte: "Die Verbindung von Fußball und Technologie ist heute unverzichtbar, um Inter zu neuen Höhen zu führen – von der Art und Weise, wie wir mit unseren Fans interagieren, bis hin zu den Tools, die uns zur Verfügung stehen – diese Partnerschaft mit Lenovo ist das Herzstück von all dem. Wir freuen uns, dass die Partnerschaft mit Lenovo vertieft wird: Zusammen können wir Innovationen vorantreiben, um Inter technologisch immer fortschrittlicher und zukunftsorientierter zu machen."

"Unsere Technologiepartnerschaft mit dem FC Internazionale Milano hat seit dem ersten Zusammentreffen zu spürbaren Leistungsverbesserungen geführt. Dies ist nicht nur ein Sponsoring, es ist auch ein Treffen von Gewinnermentalitäten, die sich dem anhaltenden Erfolg auf und neben dem Spielfeld verschrieben haben", sagte Luca Rossi, Präsident der Intelligent Devices Group, Lenovo. "Mit dem Fokus auf eine kühne Vision, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, freuen wir uns darauf, unsere Partnerschaft weiter zu vertiefen, um echte Fortschritte bei der digitalen Transformation von Inter in einen Club der Zukunft für seine nächste Generation von Fans und die breitere Community zu erzielen."

Über den FC Internazionale Milano

Der FC Internazionale Milano, kurz Inter, wurde 1908 gegründet und ist weltweit als eine der erfolgreichsten Fußballmannschaften bekannt. Im Juni 2016 übernahm die chinesische Gruppe Suning die Mehrheit am Club. Im Jahr 2021 erreichte der Club zwei sehr wichtige Meilensteine: die Enthüllung des neuen Inter-Logos, das mit der "I M"-Erzählung gefeiert wird, und den Gewinn des 19. Scudetto, 11 Jahre nach dem Triplete. Die Sammlung an Trophäen umfasst 19 italienische Ligatitel, 7 Coppa Italias, 5 italienische Superpokale, 3 UEFA-Pokale, 2 Europapokale, 1 "UEFA Champions League"-Titel, 2 Intercontinental Cups und 1 "FIFA Club"-Weltmeisterschaft. Inter ist eine der sieben Mannschaften, die das Triple – Champions League, nationale Meisterschaft und nationaler Pokal – im selben Jahr (2010) geschafft haben, und der einzige Verein Italiens, der in seiner 113-jährigen Geschichte noch nie abgestiegen ist. Inter ist eine globale Marke mit mehr als 400 Millionen Anhängern weltweit. Der Verein besitzt eine innovative, weltberühmte Jugendakademie. Über die Jahre haben die Jugendmannschaften der Nerazzurri mehr als 56 Trophäen gewonnen, viele Nationalspieler und Dutzende anderer Profis hervorgebracht, die anschließend in den großen europäischen Ligen gespielt haben.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein Fortune-Global-500-Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 60 Mrd. USD, das Kunden in 180 Märkten rund um die Welt bedient. Mit der kühnen Vision, eine smartere Technologie für alle bereitzustellen, entwickeln wir weltverändernde Technologien, die tagtäglich Millionen von Kunden mit Strom versorgen (durch Geräte und Infrastruktur) und befähigen (durch Lösungen und Software) und gemeinsam eine integrativere, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft für jeden und an jedem Ort schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Meldungen lesen Sie auf unserem StoryHub.

LENOVO, THINKPAD, THINKVISION und THINKSMART sind Marken von Lenovo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2021, Lenovo Group Limited.

