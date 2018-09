Lenovo und NetApp schließen globale strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der digitalen Transformation ihrer Kunden

Heute kündigten Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), ein Global-Fortune-500-Unternehmen und ein Technologieführer in Intelligent Transformation, und NetApp (NASDAQ: NTAP), ein Fortune-500-Unternehmen und die Datenautorität für hybride Cloud, auf Lenovos Transform 2.0 Konferenz eine globale, vielschichtige Partnerschaft an, die innovative Technologien und eine vereinfachte Erfahrung bietet, um Kunden bei der Modernisierung der IT und der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Als Innovationsführer bei High-Performance-Computing und Flash-Storage-Lösungen sind Lenovo und NetApp einzigartig positioniert, um führende Technologie und Skalierbarkeit zu bieten und Kunden weltweit in die Lage zu versetzen, ihre IT-Architekturen von der Edge über das Kernnetzwerk bis hin zur Cloud zu modernisieren.

Die beiden Unternehmen entwickeln gemeinsam die größte Auswahl an neuen Storage-Produkten der Marke Lenovo, die die branchenführenden All-Flash-Datenmanagement-Lösungen von NetApp mit der preisgekrönten ThinkSystem-Infrastruktur von Lenovo kombinieren. Diese neuen Produkte basieren auf der Kernsoftwaretechnologie von NetApp und werden von Lenovo hergestellt, wobei die erstklassige Lieferkette von Lenovo genutzt wird, die von Gartner für alle globalen Technologieunternehmen in die Top 5 eingestuft wird.

Darüber hinaus haben Lenovo und NetApp ein neues Joint-Venture-Unternehmen in China angekündigt, das Storage-Produkte und Datenmanagementlösungen, die auf die speziellen Anforderungen Chinas und das ausgeprägte Cloud-Ökosystem lokalisiert und zugeschnitten sind, anbietet. Das neue Unternehmen wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 in Betrieb gehen, vorbehaltlich der lokalen Genehmigungen.

"Lenovo ist bestrebt, die neue IT (Intelligent Transformation) durch ein wachsendes, kundenorientiertes Angebot an Rechenzentren voranzutreiben", sagt Yang Yuanqing, Chairman und CEO von Lenovo. "Lenovo ist sowohl dem organischen als auch dem anorganischen Wachstum verpflichtet, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und die stärksten globalen Partnerschaften in der Rechenzentrumsbranche zu pflegen."

"In der heutigen globalen Wirtschaft verlangen Kunden neue Ansätze für IT-Infrastrukturen, die ihre digitale Transformation unterstützen; durch diese Partnerschaft werden Lenovo und NetApp ein umfassendes Portfolio an Produkten, Lösungen und Services anbieten, das heute auf dem Markt einzigartig ist", sagte George Kurian, Chief Executive Officer von NetApp. "Durch die Kombination unserer komplementären Stärken in der kundenorientierten Innovation werden Lenovo und NetApp einen neuen Standard etablieren, um den Erfolg unserer Kunden zu beschleunigen."

"Lenovo und NetApp sind einzigartig positioniert, um die nächste Generation von leistungsstarken Datenmanagementlösungen auf der ganzen Welt anzubieten, die den Kunden beispiellose neue Leistung, Wert und Auswahl bieten", sagte Kirk Skaugen, Executive Vice President, Lenovo und President, Lenovo Data Center Group. "Lenovo, heute das am schnellsten wachsende Serverunternehmen der Welt, bleibt unserer Vision verpflichtet, der vertrauenswürdigste Partner für die digitale Transformation unserer Kunden zu sein. Wir bringen diese neuen Speicher- und Datenmanagementlösungen sofort zu Unternehmen in mehr als 160 Ländern mit einem unübertroffenen Lieferketten- und Servicenetzwerk und über ein immer stärker werdendes globales Channel-Partner-Ökosystem."

Die ersten Lösungen aus dieser Partnerschaft – Lenovo ThinkSystem DE und DM Series – sind ab sofort weltweit erhältlich. Weitere Informationen über diese strategische Partnerschaft und andere Ankündigungen von Transform 2.0 finden Sie unter www.lenovo.com/EmpowerTransformation.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein Fortune-500-Unternehmen im Wert von 45 Mrd. US-Dollar und ein weltweiter Technologieführer in der Förderung der digitalen Transformation durch intelligente Geräte und Infrastruktur , die das beste Benutzererlebnis schaffen. Lenovo stellt eines der weltweit umfangreichsten Portfolios an vernetzten Produkten her, darunter Smartphones (Motorola), Tablets, PCs (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) und Workstations sowie AR/VR-Geräte und intelligente Home-/Office-Lösungen. Lenovos Data Center-Lösungen der nächsten Generation (ThinkSystem, ThinkAgile) schaffen die Kapazität und Rechenleistung für die Verbindungen, die Wirtschaft und Gesellschaft verändern. Lenovo arbeitet daran, das Andere in jedem zu inspirieren und eine intelligentere Zukunft aufzubauen, in der sich jeder entfalten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, lesen Sie die neuesten Nachrichten auf unserem Storyhub oder besuchen Sie unsere Website unter http:/wwww.lenovo.com/

Über NetApp

NetApp ist die Datenautorität für die hybride Cloud. Wir bieten eine umfassende Palette an hybriden Cloud-Datendiensten, die die Verwaltung von Anwendungen und Daten in Cloud- und lokalen Umgebungen vereinfachen und so die digitale Transformation beschleunigen. Gemeinsam mit unseren Partnern ermöglichen wir es globalen Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, um Kundenkontaktpunkte zu erweitern, Innovationen zu fördern und ihre Abläufe zu optimieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.netapp.com. #DataDriven

