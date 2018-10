Lenovo und Scale Computing kooperieren bei der Lösung zur mit der Edge-Computing-Infrastruktur verbundenen Herausforderungen für Einzelhändler

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), ein Fortune Global 500-Unternehmen und globaler Technologieführer für intelligente Transformation, und Scale Computing, ein führender Anbieter von intelligenten Edge-Lösungen, gaben heute eine globale strategische Partnerschaft und ein neues gemeinsames Produkt bekannt, in dessen Rahmen eine Lösung für Edge-Infrastruktur für global agierende Einzelhändler, Unternehmen mit zahlreichen Standorten sowie kleine und mittelständische Firmen bereitgestellt werden soll.

Diese Lösung ist ideal für Mileus, die lokal auf zahlreiche Standorte verteilt sind wie beispielsweise Einzelhandelsgeschäfte oder Bankfilialen mit mehreren Standorten, die durch das Unternehmen von einem Hauptstandort aus gesteuert werden. Die große Bandbreite an Lenovo-Servern in Kombination mit einer effizienten, intelligenten Edge-Infrastruktursoftware von Scale Computing ergibt eine unkomplizierte, selbstheilende, hochverfügbare Plattform für Anwendungen, die in Edge- oder hybriden Edge-und-Cloud-Umgebungen laufen. Die HC3-EdgePlattform von Scale Computing auf Lenovo-Servern ersetzt traditionelle komplexe und teure Infrastrukturen an Standorten durch eine moderne Lösung, die für Umgebungen optimiert wurde, in denen der kontinuierliche Betrieb von Anwendungen von größter Wichtigkeit ist, jedoch die die IT-Ressourcen vor Ort stark beschränkt sind.

"In der globalisierten Wirtschaft der Gegenwart verlagern Unternehmen und staatliche Institutionen einen immer größeren Teil ihrer Rechenleistung in dezentrale Randbereiche ihrer IT-Systeme, sodass der Wunsch nach zuverlässigen und agilen Edge-Infrastrukturlösungen stetig wächst", erklärte Wilfredo Sotolongo, Vice President und General Manager of IoT in der Lenovo Data Center Group. "Zusammen mit Scale Computing geht Lenovo diesen Markt an und bietet eine Edge-Infrastruktur, die über die Fähigkeit zur Bewältigung der verschiedenartigen Arbeitsbelastungen für IT und operationelle Technik verfügt, platzsparend ist und an den einzelnen Standorten von Fachkräften mit allgemeiner Qualifikation betreut werden kann. Dies reduziert die für das Technologiemanagement erforderliche Zeit und Finanzmittel und ermöglicht es Unternehmen, sich stärker auf die Entwicklung ihres Geschäfts bzw. auf die Leistungen für ihre Kunden zu konzentrieren."

Zur wachsenden Zahl der Kunden, die sich für die Edge-Infrastrukturlösung von Lenovo und Scale Computing zur Befriedigung ihres IT-Bedarfs entschieden haben, gehört Ahold Delhaize, ein internationales Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen mit Sitz in Zaandam, Niederlande. Das Unternehmen betreibt Supermärkte und eCommerce-Geschäfte verteilt auf 35 Marken, mit mehr als 6.600 Ladengeschäften, über 369.000 Mitarbeitern, die in 11 Ländern für mehr als 50 Mio. Kunden tätig sind.

Als ein großes, multinationales Einzelhandelsunternehmen wollte Ahold Delhaize die Zeiten für den Einsatz und das Management der dezentralen IT-Infrastruktur reduzieren und benötigte eine Lösung, die traditionelle und IoT-Anwendungen auf der gleichen Hardware hosten kann. Die Entscheidung fiel letztlich auf die Lenovo-Scale-Lösung, welche gegenwärtig in 800 Läden in Belgien eingesetzt wird, zu denen in 2019 laut Planung weitere hinzukommen sollen.

"Wir haben den Markt umfassend evaluiert und uns Zeit genommen, da wir sicher sein wollten, dass eine neue IT-Lösung unseren Anwendungen und dem zukünftigen Bedarf in effektiver Weise gerecht werden kann. Wir streben unermüdlich danach, für unsere Kunden außergewöhnlichen Service zu bieten und Edge-Computing spielt in diesem Kontext eine äußerst wichtige Rolle", sagte Rolf Vanden Eynde, Head of Infrastructure Innovation bei Ahold Delhaize. "Die HC3-Software von Scale Computing in Kombination mit Lenovo-Servern und Switches sorgen für Stabilität, Support und Einfachheit, die wir brauchen. Die Lösung übertraf andere Wettbewerber im Hinblick auf Anschaffungs- und Betriebskosten sowie Einfachheit."

Die neue Lenovo-/ScaleComputing-Lösung ist derzeit verfügbar und wird weltweit auf Märkten eingesetzt. Weiterführende Informationen erhalten Sie hier.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein Fortune-500-Unternehmen im Wert von 45 Mrd. US-Dollar und weltweiter Technologieführer bei der Förderung der digitalen Transformation durch intelligente Geräte und Infrastruktur , die das beste Benutzererlebnis schaffen. Lenovo stellt eines der weltweit umfangreichsten Portfolios an vernetzten Produkten her, darunter Smartphones (Motorola), Tablets, PCs (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) und Workstations sowie AR/VR-Geräte und intelligente Home-/Office-Lösungen. Lenovos Data-Center-Lösungen der nächsten Generation (ThinkSystem, ThinkAgile) schaffen die Kapazität und Rechenleistung für die Verbindungen, die Wirtschaft und Gesellschaft verändern. Lenovo arbeitet daran, das Andere in jedem zu inspirieren und eine intelligentere Zukunft aufzubauen, in der sich jeder entfalten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, lesen Sie die neuesten Nachrichten auf unserem Storyhub oder besuchen Sie unsere Website unter http:/wwww.lenovo.com/.

Über Scale Computing

Scale Computing ist führend im Bereich Edge-Computing sowie hyperkonvergierte Lösungen für Kunden überall auf der Welt. Die HC3-Software von Scale macht traditionelle Virtualisierungsoftware, Disaster-Recovery-Software, Server, sowie gemeinsame Speicher überflüssig und ersetzt diese durch ein vollständig integriertes, hochverfügbares System für laufende Anwendungen. Die selbstheilende HC2-Plattform nutzt patentierte HyperCore™-Technologie und kann in Echtzeit automatisch Probleme in der Infrastruktur identifizieren, begrenzen und beheben. So lässt sich für Anwendungen eine maximale Betriebszeit auch dann erreichen, wenn die IT-Ressourcen und entsprechende Fachkräfte vor Ort knapp sind, weshalb die Anwendungsplattform für Unternehmen mit dezentralen Strukturen, globale Einzelhandelsunternehmen sowie für kleine und mittlere Unternehmen geeignet ist. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.scalecomputing.com.

