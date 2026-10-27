Lens Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Lens Technology hat am 25.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,82 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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