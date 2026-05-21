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Lenskart Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

22.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenskart Solutions Limited Registered Shs 144A Reg S
498,95 INR 16,40 INR 3,40%
Charts|News|Analysen

Lenskart Solutions äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,16 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 25,16 Milliarden INR gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,91 INR beziffert, während im Vorjahr 1,71 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 88,14 Milliarden INR gegenüber 65,09 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 3,08 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 89,01 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.net

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