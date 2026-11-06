Lenskart Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Lenskart Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,45 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,96 Milliarden INR in den Büchern standen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,44 INR sowie einen Umsatz von 28,06 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion Finanzen.net
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