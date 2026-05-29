Lenzing-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So geht es mit der Lenzing-Aktie Experten zufolge weiter.
Werte in diesem Artikel
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Lenzing-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen das Halten der Lenzing-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 22,50 EUR für die Lenzing-Aktie, was einem Abschlag von 1,15 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs von 23,65 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|21,00 EUR
|-11,21
|08.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24,00 EUR
|1,48
|08.05.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lenzing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lenzing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Lenzing News
Bildquellen: Lenzing AG