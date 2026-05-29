DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3400 -0,4%Nas26.973 +0,2%Bitcoin63.101 -0,2%Euro1,1660 ±0,0%Öl92,05 -1,4%Gold4.542 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Sandisk A411ZM Dell Technologies A2N6WP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Monats-Einstufungen

Lenzing-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.05.26 18:00 Uhr
Lenzing-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats | finanzen.net

So geht es mit der Lenzing-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenzing AG
23,85 EUR -0,35 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Lenzing-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen das Halten der Lenzing-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 22,50 EUR für die Lenzing-Aktie, was einem Abschlag von 1,15 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs von 23,65 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG21,00 EUR-11,2108.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)24,00 EUR1,4808.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lenzing AG

Nachrichten zu Lenzing AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lenzing AG

DatumRatingAnalyst
09.11.2012Lenzing overweightMorgan Stanley
11.05.2012Lenzing kaufenErste Bank AG
23.03.2012Lenzing kaufenErste Bank AG
21.03.2012Lenzing overweightMorgan Stanley
09.03.2012Lenzing kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.11.2012Lenzing overweightMorgan Stanley
11.05.2012Lenzing kaufenErste Bank AG
23.03.2012Lenzing kaufenErste Bank AG
21.03.2012Lenzing overweightMorgan Stanley
09.03.2012Lenzing kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2006Lenzing haltenPacific Continental Sec.
02.05.2006Lenzing haltenPacific Continental Sec.
14.03.2006Lenzing haltenPacific Continental Sec.
21.03.2005Lenzing: NeutralRaiffeisen Centrobank
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenzing AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen