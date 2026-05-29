Lenzing-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Monats-Einstufungen

So geht es mit der Lenzing-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Lenzing-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen das Halten der Lenzing-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 22,50 EUR für die Lenzing-Aktie, was einem Abschlag von 1,15 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs von 23,65 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 21,00 EUR -11,21 08.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 24,00 EUR 1,48 08.05.2026

Redaktion finanzen.net