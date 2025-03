Leonardo Aktie News: MIBTEL Aktie Leonardo springt am Montagmittag hoch

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Leonardo zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Leonardo zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 6,8 Prozent auf 42,52 EUR.

Um 12:03 Uhr sprang die Leonardo-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 6,8 Prozent auf 42,52 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Leonardo-Aktie bis auf 45,51 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.048 Leonardo-Aktien.

Bei 45,51 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,03 Prozent könnte die Leonardo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 19,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,32 Prozent.

Leonardo-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,280 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,300 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Leonardo am 17.03.2016 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,99 Mrd. EUR, gegenüber 3,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Leonardo Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Leonardo im Jahr 2024 1,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

