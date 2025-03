Leonardo Aktie News: MIBTEL Aktie Leonardo am Dienstagnachmittag mit kräftigen Verlusten

So entwickelt sich Leonardo

Die Aktie von Leonardo gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Leonardo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 9,0 Prozent auf 44,43 EUR ab.

Die Leonardo-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 9,0 Prozent auf 44,43 EUR abwärts. Die Leonardo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,39 EUR ab. Bei 47,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 59.604 Leonardo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 49,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonardo-Aktie somit 10,96 Prozent niedriger. Bei 19,00 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Leonardo-Aktie derzeit noch 57,24 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,300 EUR, nach 0,280 EUR im Jahr 2023.

Am 17.03.2016 äußerte sich Leonardo zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Leonardo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 3,99 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,99 Mrd. EUR gelegen.

Leonardo wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Am 05.03.2026 wird Leonardo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Leonardo-Gewinn in Höhe von 1,60 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Leonardo-Aktie

RENK-, HENSOLDT-, thyssenkrupp-, Leonardo-, Rheinmetall-Aktien & Co. profitieren stark von Sondervermögen-Diskussion

Rheinmetall-, HENSOLDT-Aktie und Co.: Gewinnmitnahmen nach Rekordfahrt der Rüstungsaktien

Rheinmetall-, HENSOLDT-Aktien & Co. gefragt: Gespräche über neues Wehrpaket treiben Rüstungswerte an