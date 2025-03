Leonardo Aktie News: MIBTEL Aktie Leonardo am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Leonardo. Die Leonardo-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 45,41 EUR ab.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 45,41 EUR. Die Abwärtsbewegung der Leonardo-Aktie ging bis auf 44,48 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,20 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.559 Leonardo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 49,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonardo-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 19,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 58,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,300 EUR, nach 0,280 EUR im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Leonardo am 17.03.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 3,99 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,99 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Leonardo-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,60 EUR je Leonardo-Aktie.

