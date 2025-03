Leonardo Aktie News: MIBTEL Aktie Leonardo fällt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Leonardo. Die Leonardo-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 45,10 EUR.

Die Leonardo-Aktie musste um 16:05 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 45,10 EUR. Im Tief verlor die Leonardo-Aktie bis auf 44,48 EUR. Mit einem Wert von 45,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 19.259 Leonardo-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,90 EUR erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 10,64 Prozent Plus fehlen der Leonardo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 19,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Leonardo-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,280 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,300 EUR belaufen.

Am 17.03.2016 legte Leonardo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Leonardo im vergangenen Quartal 3,99 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Leonardo 3,99 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Leonardo-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,60 EUR fest.

