Leonardo Aktie News: MIBTEL Aktie Leonardo am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Leonardo gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Leonardo nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 45,70 EUR.

Die Leonardo-Aktie wies um 09:20 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 45,70 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Leonardo-Aktie bei 45,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,49 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 10.783 Leonardo-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,90 EUR) erklomm das Papier am 04.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Leonardo-Aktie derzeit noch 9,19 Prozent Luft nach oben. Bei 19,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,42 Prozent.

Zuletzt erhielten Leonardo-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,280 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,300 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Leonardo am 17.03.2016 vor. Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 3,99 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Leonardo Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Leonardo-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonardo ein EPS in Höhe von 1,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

