Leonardo Aktie News: MIBTEL Aktie Leonardo am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Leonardo. Die Leonardo-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 47,12 EUR.

Die Leonardo-Aktie notierte um 16:02 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 47,12 EUR. In der Spitze büßte die Leonardo-Aktie bis auf 46,99 EUR ein. Mit einem Wert von 48,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 41.726 Leonardo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,90 EUR an. Derzeit notiert die Leonardo-Aktie damit 5,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 19,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Leonardo-Aktie liegt somit 148,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,300 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Leonardo am 17.03.2016 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,99 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,99 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Leonardo rechnen Experten am 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Leonardo im Jahr 2025 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Leonardo-Aktie

HENSOLDT-Aktie: Die Geschichte des deutschen Traditionsunternehmens HENSOLDT

Leonardo-Aktie gewinnt: Rüstungskonzerne aus Italien und Türkei kooperieren bei Entwicklung neuer Drohnen

RENK, Rheinmetall & Co: Auf welche Rüstungsaktie sollten Anleger setzen?