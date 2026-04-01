Leonardo-Aktie verliert: Meloni tauscht Chef aus - Spitzen von Eni und Enel bestätigt

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat den Vorstandschef des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Leonardo abberufen und zugleich die Spitzen der Energiekonzerne Eni und Enel im Amt bestätigt.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel