LEONI Aktie News: LEONI gewinnt am Dienstagvormittag kräftig

Aktien in diesem Artikel LEONI 0,80 EUR

6,67% Charts

News

Analysen

Die LEONI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 18,8 Prozent auf 0,760 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LEONI-Aktie bisher bei 0,850 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,788 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 347.040 LEONI-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,765 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LEONI-Aktie derzeit noch 92,217 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.03.2023 bei 0,166 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 357,556 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der LEONI-Aktie wird bei 8,88 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte LEONI am 15.11.2022 vor.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert. LEONI dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LEONI-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

LEONI-Aktie +161 %: Sanierungskonzept für LEONI steht - Kapitalschnitt und Börsenrückzug

LEONI-Aktie 87 Prozent im Minus: LEONI soll nach Kapitalschnitt von der Börse genommen werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf LEONI AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEONI AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEONI AG

Bildquellen: Leoni