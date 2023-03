LEONI Aktie News: LEONI am Vormittag mit sattem Kursplus

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 12,0 Prozent auf 0,200 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die LEONI-Aktie bei 0,200 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,200 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 129.585 LEONI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,765 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 97,950 Prozent Plus fehlen der LEONI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,166 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die LEONI-Aktie mit einem Verlust von 20,530 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der LEONI-Aktie wird bei 8,88 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte LEONI am 15.11.2022 vor.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von LEONI rechnen Experten am 15.05.2024.

