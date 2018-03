Leoni traut sich mehr Wachstum zu als bisher - Ergebnisprognose 2018 vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kabelspezialist LEONI rechnet dank der guten Auftragslage aus der Autoindustrie in den kommenden Jahren mit mehr Wachstum als bisher. Bis 2020 soll der Umsatz im Schnitt um jährlich 5 Prozent wachsen, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Bisher hatte der Hersteller von Kabeln und Bordnetzsystemen für Autos mittelfristig bis 2019 zwischen 4 und 5 Prozent angepeilt. Im laufenden Jahr soll der Erlös mindestens 5 Milliarden Euro betragen, nach 4,9 Milliarden im vergangenen Jahr.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll bis 2020 mindestens 5 Prozent vom Umsatz ausmachen, nach 4,6 Prozent zuletzt. Im laufenden Jahr ist Leoni aber vorsichtig, hier ist ein Wert von zwischen 215 und 235 Millionen Euro angepeilt. Analysten rechnen im Schnitt bereits mit einem Wert am oberen Ende der Spanne.

Im vergangenen Jahr war das operative Ergebnis mit 225 Millionen Euro auf das Dreifache gewachsen, 2016 hatte das Unternehmen durch einen Betrugsfall viel Geld verloren, zudem schlug der Konzernumbau zu Buche. Zum um Sonderkosten bereinigten Vorjahreswert von 207 Millionen Euro sei die neue Prognose eine spürbare Steigerung, hieß es vom Unternehmen.

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen aus Nürnberg mit 143,9 Millionen Euro Gewinn gemacht, nach 11,5 Millionen im Vorjahr. Für 2017 schlägt das Management eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie vor, nach 50 Cent im Vorjahr./men/jha/