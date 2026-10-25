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Lepu Medical Technology (Beijing): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lepu Medical Technology (Beijing) Co Ltd (A) (spons. GDR)
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Lepu Medical Technology (Beijing) ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lepu Medical Technology (Beijing) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 219,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 209,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net

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