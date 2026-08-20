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Lettland: Abgeschossene Drohne stammte aus der Ukraine

RIGA (dpa-AFX) - Bei der von Nato-Kampfjets über Lettland abgeschossenen Drohne handelt es sich nach Militärangaben um eine ukrainische Drohne. Nähere Einzelheiten zur Art und Modell des unbemannten Flugobjekts machte die lettische Armee aus Rücksicht auf die "geplanten Verteidigungsaktivitäten und -fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte" in ihrer Mitteilung nicht.

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Italienische Eurofighter hatten die Drohne am Freitag im Nordosten Lettlands in der Region Balvi rund 20 Kilometer von der gleichnamigen Stadt entfernt vom Himmel geholt. Nach Militärangaben war sie aus dem benachbarten Belarus und höchstwahrscheinlich infolge von Russlands elektronischer Kampfführung in den lettischen Luftraum geraten. Soldaten hatten dann den Absturzort durchkämmt und gefährliche Trümmerteile kontrolliert gesprengt. Andere Teile der Drohne wurden von Experten untersucht

Lettland grenzt im Osten an Russland. Im Zuge des Ukraine-Krieges hat es bereits mehrere Vorfälle mit Drohnen in dem Baltenstaat gegeben. Bei ukrainischen Angriffen waren mehrfach fehlgeleitete unbemannte Flugkörper, mit denen Kiew Ziele im Nordwesten Russlands angegriffen hatte, in den lettischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Bereits Anfang Juni hatten Nato-Kampfjets über Lettland eine fehlgeleitete Drohne abgeschossen./awe/DP/nas

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