Lettland führt Allianz zur Lieferung von Drohnen an Ukraine

RIGA (dpa-AFX) - Lettland wird eine Allianz zur Lieferung von einer Million Drohnen an die von Russland angegriffene Ukraine anführen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Riga haben sechs Länder des sogenannten Ramstein-Formats - darunter Deutschland - und die Ukraine darüber eine Absichtserklärung unterzeichnet. Damit verpflichten sie sich, Ressourcen in die Drohnenproduktion zu investieren und Drohnen sowie Ersatzteile in die Ukraine zu liefern. Auch sind Tests mit Drohnen und die Ausbildung von Truppen geplant.

"Drohnentechnologien haben die Strategie und Taktik der Kriegsführung erheblich verändert. Auch die Drohnentechnologie spielt im Arsenal der Ukraine eine wichtige Rolle und ist wirksam bei der Aufklärung und Zerstörung des Gegners", wurde Lettlands Verteidigungsminister Andris Spruds in einer Mitteilung vom Mittwochabend zitiert. Zuvor hatte bei der Nato die internationale Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenhilfen für die Ukraine beraten - das sogenannte Ramstein-Format.

Lettland selbst will den Angaben zufolge binnen eines Jahres mindestens 10 Millionen Euro für die Entwicklung der Drohnenkoalition bereitstellen. Das Verteidigungsministerium des baltischen EU- und Nato-Landes hat demnach Informationen über die von der Ukraine benötigten Drohnen erhalten und Gespräche mit lokalen Herstellern aufgenommen./awe/DP/mis