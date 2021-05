Lettland lockert weiter vorsichtig Corona-Beschränkungen

RIGA (dpa-AFX) - Lettland lockert wegen sinkender Corona-Neuinfektionen weiter vorsichtig die geltenden Beschränkungen. In dem baltischen EU-Land dürfen unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln nun auch wieder Geschäfte in Einkaufszentren öffnen, die über einen direkten Zugang von der Straße oder einen separaten Eingang verfügen. Dies beschloss die Regierung in Riga am Dienstag.

Weiter können sich künftig bis zu 20 statt bislang 10 Personen für Unterricht oder Gruppenaktivitäten wie Sport im Freien versammeln. In Innenräumen wie etwa Büros dürfen sich bis zu 20 Personen ohne Maske treffen, sofern sie geimpft oder von Corona genesen sind.

In Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern wurden seit Beginn der Pandemie fast 129 000 Corona-Fälle registriert. Mehr als 2200 Menschen starben an dem Virus./awe/DP/he