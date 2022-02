Lettland schickt Militär- und Hilfsgüter in die Ukraine

RIGA (dpa-AFX) - Das EU- und Nato-Land Lettland schickt der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Militärhilfe und humanitäre Güter. Nach Angaben von Verteidigungsminister Artis Pabriks wurden 30 Lastwagen mit Helmen, Trockennahrung, medizinischen Geräten und Medikamenten auf den Weg gebracht. Darunter seien Lebensmittel, medizinische und andere lebensnotwendige Güter sowie Mullbinden und Einweghandschuhe. Auch eine "große Ladung Munition" solle geliefert werden, schrieb er am Samstag auf Twitter. Das an Russland und dessen Verbündeten Belarus angrenzende Lettland hatte zuvor bereits Stinger-Flugabwehrraketen an die Ukraine geliefert./DP/stk