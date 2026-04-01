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Lettland will Aufklärungsfahrzeuge an Ukraine abgeben

28.04.26 17:29 Uhr

RIGA (dpa-AFX) - Lettland wird der Ukraine erneut Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen Russlands Angriffskrieg leisten. Das baltische EU- und Nato-Land wird auf Beschluss der Regierung in Riga weitere gepanzerte Aufklärungsfahrzeuge an die ukrainischen Streitkräfte liefern. Dies teilte das lettische Verteidigungsministerium mit. Eine genaue Anzahl an Fahrzeugen wurde in der Mitteilung nicht genannt.

"Wir unterstützen den Kampf der Ukraine gegen die russische Aggression und werden dies so lange wie nötig fortsetzen", sagte Verteidigungsminister Andris Spruds. Er betonte, dass die Lieferung der Fahrzeuge die Bedürfnisse und Einsatzfähigkeit der lettischen Armee nicht beeinträchtigen werde.

Lettland ist ein enger Partner und Unterstützer der Ukraine, die sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion wehrt. Der an Russland und Belarus grenzende Baltenstaat hat der Ukraine 2025 nach eigenen Angaben Militärhilfe in Höhe von 0,3 Prozent seiner Wirtschaftsleistung geleistet, in diesem Jahr soll die Unterstützung 0,25 Prozent betragen./awe/DP/jha