Lettland will inhaftierten Demonstranten in Belarus helfen

RIGA (dpa-AFX) - Lettland will inhaftierten Demonstranten im Nachbarland Belarus (Weißrussland) helfen. Die Regierung in Riga beschloss bei der jüngsten Kabinettssitzung, 150 000 Euro für die Unterstützung der Zivilgesellschaft und der unabhängigen Medien in der Ex-Sowjetrepublik zur Verfügung zu stellen. Ein Teil des Geldes soll einem Rundfunkbericht vom Mittwoch zufolge Menschen zugutekommen, die wegen ihrer politischen Überzeugung im Gefängnis landeten. Rund 250 Personen sollen demnach Nahrung und psychologische Unterstützung erhalten. Auch sollen die Mittel zum Kauf von Medizin verwendet werden, verlautete dem Bericht zufolge bei einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses im Parlament in Riga.

In Belarus gibt es seit mehr als zwei Wochen Proteste und Streiks gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Auslöser war die von Fälschungsvorwürfen überschattete Wahl am 9. August, nach der sich der 65-Jährige zum sechsten Mal in Serie zum Wahlsieger erklären ließ. Vor allem zu Beginn der Proteste reagierte die Polizei mit Gewalt gegen die Demonstranten./awe/DP/eas