Lettland will Militärgüter in die Ukraine liefern

RIGA (dpa-AFX) - Lettland will der Ukraine angesichts einer möglichen Bedrohung durch Russland mit militärischer Ausrüstung helfen. Das baltische EU-Land sei bereit, "letale und nicht-letale Güter" nach Kiew zu liefern, sagte Verteidigungsminister Artis Pabriks am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Riga.

Was Lettland genau entsenden wird, soll erst nach Eintreffen der Güter in der Ukraine bekanntgegeben werden. Darunter seien in Lettland hergestellte Militärgüter sowie Material aus lettischen Beständen, sagte Pabriks. Eine Entsendung von Truppen erwäge Lettland nicht.

Pabriks übte zudem Kritik an der zurückhaltenden Militärhilfe für die Ukraine. "Ich bedauere sehr, dass wir einige europäische Länder haben, die dazu aus verschiedenen Gründen nicht bereit sind. Das finde ich nicht richtig", sagt der lettische Verteidigungsminister./awe/DP/ngu