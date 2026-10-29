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Letzte Station der Asienreise: Merz fliegt nach Südkorea

TOKIO/SEOUL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fliegt am Donnerstag vom japanischen Tokio nach Südkorea, der dritten und letzten Station seiner fünftägigen Asienreise. In der Hauptstadt Seoul wird er Präsident Lee Jae Myung zu einem Gespräch und anschließend zu einem Arbeitsessen treffen. Am Freitag eröffnet Merz in Seoul die 19. Asien-Pazifik-Konferenz (APK) der Deutschen Wirtschaft, bei der bis zu 1.000 hochrangige Teilnehmer aus Deutschland und dem indopazifischen Raum erwartet werden.

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Der Kanzler wird auch die entmilitarisierte Zone an der Grenze zu Nordkorea und eine Universität besuchen. Bei dem Besuch des Partnerlandes aus den G20 der führenden Industrienationen wird es vor allem um die Wirtschaftsbeziehungen gehen, aber auch um Sicherheitspolitik./mfi/DP/jha

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