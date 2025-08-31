Letzte Transfers in der Bundesliga: Wechselperiode endet

BERLIN (dpa-AFX) - Wer kommt? Wer geht? Welcher geplante Wechsel platzt noch auf der Zielgeraden? Am letzten Tag der laufenden Transferperiode dürfte es bei vielen Clubs der 1. und 2. Fußball-Bundesliga turbulent werden. Am Montagabend um 20.00 Uhr schließt hierzulande das Transferfenster, als Zugänge kommen danach nur noch vereinslose Spieler infrage. Abgänge sind dann noch in andere Länder wie Saudi-Arabien mit einem späteren Transferschluss möglich.

Besonderes Augenmerk liegt am sogenannten "Deadline Day" auf dem FC Bayern München, der sich in der Offensive noch mit einem Leihspieler verstärken will. Auch der VfB Stuttgart sucht nach dem Rekord-Verkauf von Nick Woltemade noch nach einem Angreifer. Bei Bayer Leverkusen dürfte es auf der Zu- und Abgangsseite noch zu Bewegungen kommen./jso/DP/he