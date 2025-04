Letzte ukrainische Verteidiger von Luhansk in Bedrängnis

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Russische Truppen bringen nach Berichten beider Seiten zunehmend die letzten ukrainischen Verteidiger des Gebietes Luhansk in Bedrängnis. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau nahm für seine Truppen in Anspruch, den kleinen Weiler Kateryniwka im äußersten Norden des Gebietes Donezk erobert zu haben.

Ukrainische Militärblogger sehen den Ort auf ihren Karten zwar noch unter Kontrolle Kiewer Truppen. Sie bestätigen aber die russischen Vorstöße in dieser Richtung. Auch der ukrainische Generalstab meldete Gefechte in der Gegend.

Russland betrachtet Luhansk seit 2022 als sein Staatsgebiet

Sollten russische Truppen Kateryniwka und das Nachbardorf Nowomychajliwka erreichen, geraten sie in den Rücken der Ukrainer, die in der Nähe den letzten Rest des Gebietes Luhansk verteidigen. Russland hat dieses ostukrainische Verwaltungsgebiet 2022 zu seinem Territorium erklärt und will es ganz erobern.

Am Sonntag habe es 165 russische Sturmangriffe entlang der Front gegeben, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht von Montagmorgen mit. Schwerpunkt der Gefechte war demnach erneut die seit Monaten umkämpfte Industrie- und Bergbaustadt Pokrowsk im Gebiet Donezk. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen die großangelegte russische Invasion./fko/DP/men