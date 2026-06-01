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Letzter Castor-Transport aus UK startet Richtung Brokdorf

12.06.26 13:53 Uhr

BROKDORF (dpa-AFX) - Der letzte Transport mit radioaktiven Abfällen aus der Aufarbeitungsanlage Sellafield in Großbritannien ist auf dem Weg Richtung Deutschland. Wie ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) mitteilte, stach das Schiff mit den verbliebenen Castor-Behältern am Mittwochabend in See. Zuvor berichtete der NDR darüber.

Die Behälter sollen in den kommenden Tagen das stillgelegte Kernkraftwerk Brokdorf im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein erreichen. Dort soll der Müll zwischengelagert werden, bis es einen Ort für die Endlagerung von hochradioaktivem Müll in Deutschland gibt. In welchem Hafen das Schiff anlegt, ist nicht bekannt.

Bei dem Atommüll handelt es sich um Überreste von Brennelementen aus deutschen Kernkraftwerken, die in England aufgearbeitet wurden. Deutschland hat sich völkerrechtlich zur Rücknahme dieses Mülls verpflichtet. Die Rückführung von Atommüll aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague war bereits 2024 abgeschlossen worden.

Bündnis kündigt Protestaktionen an

Das Bündnis "Castor-Stoppen" kündigte für kommenden Mittwoch (17. Juni) eine Mahnwache am S-Bahnhof Hamburg-Barmbek an. Auch an anderen Orten entlang einer möglichen Transportstrecke und am Kernkraftwerk Brunsbüttel seien Protestaktionen geplant. "Solange für den bisher entstandenen Atommüll keinerlei tragfähiges Konzept zur dauerhaften Lagerung existiert, müssen Atomtransporte unterbleiben", erklärte eine Sprecherin des Bündnisses./xil/DP/jha