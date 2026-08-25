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Aktie im Anlegerfokus: SpaceX läutet "Ende einer Ära" ein - Chancen für AST SpaceMobile, Rocket Lab und Firefly?

Aktie im Anlegerfokus: SpaceX läutet "Ende einer Ära" ein - Chancen für AST SpaceMobile, Rocket Lab und Firefly?

Mit 29 Satelliten an Bord hob die letzte fest eingeplante Falcon 9-Starlink-Mission von Florida ab. Künftig übernimmt Starship diese Aufgabe.

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  • SpaceX-Vizepräsident spricht nach dem Start vom Ende einer Ära
  • Starship soll die Starlink-Versorgung ab Florida künftig allein stemmen
  • Parallel treibt SpaceX einen milliardenschweren neuen Weltraumbahnhof voran
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SpaceX hat am Dienstag von Cape Canaveral aus die letzte fest eingeplante Falcon 9-Starlink-Mission von der Ostküste gestartet. Künftige Starlink-Flüge aus Florida sollen mit der größeren Starship-Rakete erfolgen, während die Falcon 9 an der Westküste weiter im Einsatz bleibt. Für die SpaceX-Aktie fällt die symbolische Zäsur mitten in eine Phase, in der das Unternehmen gleichzeitig milliardenschwere Zukunftsprojekte ankündigt.

SpaceX-Aktie: Falcon 9 räumt das Feld für Starship

Die Rakete brachte laut Benzinga 29 Starlink-Satelliten in die Erdumlaufbahn und beendete damit nach Angaben von SpaceX-Vizepräsident für Starts, Kiko Dontchev, die Ära der Falcon 9-Starlink-Starts von Florida aus. Dontchev erklärte auf der Plattform X, der Start von Startrampe 40 sei der letzte geplante Falcon 9-Starlink-Flug von Florida gewesen und markiere das "Ende einer Ära". Künftige Starlink-Missionen aus Florida sollen demnach mit der Starship-Rakete geflogen werden, während das Westküsten-Team laut Dontchev weiterhin regelmäßig Starlink-Satelliten von der Vandenberg Space Force Base aus startet.

Die Falcon 9 war seit Beginn des Starlink-Ausbaus das zentrale Trägersystem des Unternehmens, das sich selbst als integriertes Hard- und Softwareunternehmen über die Bereiche Raketenstarts, Satelliteninternet und künstliche Intelligenz beschreibt. Der Wechsel zu Starship soll laut Dontchev perspektivisch deutlich höhere Startfrequenzen ermöglichen.

SpaceX kündigt neuen Weltraumbahnhof in Louisiana an

Am selben Tag stellte SpaceX Pläne für eine neue Startanlage namens Starbase Louisiana in Vermilion Parish auf Pecan Island vor, mit einem geplanten Investitionsvolumen von 100 Milliarden US-Dollar. Gouverneur Jeff Landry bezeichnete das Projekt als wirtschaftlichen Gewinn für den Bundesstaat. Nach Angaben von SpaceX sollen zunächst mindestens 3.000 Arbeitsplätze entstehen.

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Rückenwind für Aktien von AST SpaceMobile, Rocket Lab und Co.?

Von der geplanten Umstellung könnten auch Wettbewerber wie AST SpaceMobile, Rocket Lab und Firefly Aerospace indirekt profitieren, falls sich durch die stärkere Fokussierung von SpaceX auf Starship Kapazitäten bei der Falcon 9 für andere Kunden ergeben. Für die drei Unternehmen könnte dies zusätzliche Chancen im kommerziellen und staatlichen Startgeschäft eröffnen.

Ob der Übergang zu Starship die angepeilten höheren Startfrequenzen tatsächlich liefert, dürfte sich in den kommenden Quartalsberichten zeigen. Am Mittwoch zeigt sich die SpaceX-Aktie an der NASDAQ vorbörslich zeitweise nur minimal 0,09 Prozent im Plus bei 138,08 US-Dollar.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
20.08.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK
17.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG

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