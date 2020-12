Letzter Tag vor dem Lockdown - DAX positiv gestimmt

Rund 1 Prozent Aufschlag vollzog der DAX heute noch einmal und baute damit den Gewinn in der Vorweihnachtswoche aus. Dabei wurde die 13.300er-Marke überschritten und somit ein wichtiger Schritt in Richtung Monatshoch unternommen. Was waren die Treiber?

Stärke vor dem Lockdown

Nach der Entladung im Zuge der EZB-Sitzung vergangene Woche hat sich der DAX mehr als stabilisiert. Wir notieren mit dem heutigen Aufschlag nun wieder näher an den Monatshochs als an den Monatstiefs. War am Freitag beinahe die Marke von 13.000 Zählern in Gefahr, so war der heutige Tag ein typischer Trendtag.

Direkt nach der Eröffnung zogen die Kurse an und der DAX erreichte sehr schnell die runde 13.300. Eine Marke, die in den letzten Tagen mehrfach als Widerstand fungierte. Nach einer mehrstündigen Verweildauer genau darüber legte der Index im Fahrwasser der Wall Street am Nachmittag weiter zu und schaffte es bis auf 26 Zähler an die 13.400er-Marke heran.

Bereits am Morgen sprachen wir über die feste Verfassung des Aktienmarktes trotz des morgigen harten Lockdowns in Deutschland. Immerhin war genug Zeit, sich mental auf diesen Schritt vorzubereiten. Investoren waren nach Angaben aus dem Handel somit nicht überrascht und gingen schnell zur Tagesordnung über.

Darüber sprachen wir direkt am Morgen mit unserem Händler an dieser Stelle:

160 Punkte Tagesschwankung und einen Schlusskurs auf Tageshoch umrahmten den heutigen Handelstag:

Eröffnung 13.216,49PKT Tageshoch 13.374,96PKT Tagestief 13.210,15PKT Vortageskurs 13.223,16PKT

Den trendförmigen Verlauf sehen Sie in folgendem Intraday-Chartbild:

Der DAX zog nachbörslich noch einmal an und hat neue Tageshochs markiert. Ein weiterer Anstieg des Dow Jones in Richtung Allzeithoch entfacht einen Tag vor der US-Notenbanksitzung der FED die Phantasie der Anleger.

Welche Aktien rangierten in der Gunst der DAX-Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nach dem Interesse bei Delivery Hero an den vergangenen Tage in Richtung des harten Lockdowns kam es heute zu Gewinnmitnahmen. So nah am Allzeithoch ist dies womöglich auch technisch bedingt.

Profiteur der positiven Marktstimmung waren heute die Automobilwerte. Ganz vorne war die Volkswagen-Aktie zu finden, welche über 150 Euro notiert. Ein Niveau, welches letztmalig am 25. November zu sehen war. Hier lenkte der VW-Aufsichtsrat ein und unterstützt nun den Konzernchef Herbert Diess nach dem jüngsten Führungsstreit. Sein Vertrag läuft auf jeden Fall bis April 2023.

Ebenfalls stark war der ganze Sektor und damit Daimler und BMW. Anleger setzen bei dieser Spekulation auf weitere fiskalpolitische Maßnahmen, welche morgen bspw. von der US-Notenbank signalisiert werden könnten.

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Wie wirkte sich der heutige Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Widerstand von 13.300 Punkten ist nun wieder überschritten worden. Damit steht der DAX in seiner mehrwöchigen Widerstandszone verankert und kann einen neuen Versuch wagen , sie auf der Oberseite zu verlassen:

Kann dieser Widerstand am FED-Tag überwunden werden? Viel hängt von der weiteren Entwicklung der Wall Street ab.

Über die ersten Kurse am Mittwoch berichten wir gerne vorbörslich auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

