Leuchtendes Lila: BVB-Ausweichtrikot löst Fan-Diskussion aus

30.07.26 15:42 Uhr

DORTMUND/TOKIO (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat in Tokio sein neues Ausweichtrikot in der Farbe Lila vorgestellt und für Fan-Diskussionen gesorgt. "In leuchtendem Lila mit neongelben Akzenten ist das Trikot für die Fans gemacht, die bereit sind, über die klassischen Farbkombinationen hinauszugehen", teilten die Dortmunder während ihrer Marketing-Reise in Japan in einer Pressemitteilung mit.

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Der ungewöhnliche Look des neuen Trikots lieferte in den sozialen Medien unter Fans direkt Gesprächsstoff. Die Urteile fielen sehr gemischt aus, reichten von "sehr geil" bis zum "schlechtesten Trikot, was ich gesehen habe". Ein Fan fragte, was das noch mit den Vereinsfarben Schwarz-Gelb zu tun habe, ein anderer, ob das Trikot auch als Warnweste im Auto gehen würde. Andere lobten die Energie der grellen Farben.

Der offizielle Account des Zweitliga-Aufsteigers VfL Osnabrück ließ sich zu einem Scherz hinreißen: "Coole Farbe", schrieben die Lila-Weißen aus Osnabrück unter einen Beitrag bei Instagram.

Die neongelben Details am Ausschnitt und an den Ärmeln des Trikots des Ausrüsters Puma sollen laut BVB an die traditionelle gelbe Vereinsfarbe erinnern. Auch das Logo des Traditionsvereins bleibt auf dem neuen Dress im klassischen Gelb. Das Design mit der Farbkombination breche aber insgesamt bewusst mit den Sehgewohnheiten, hieß es in der Mitteilung.

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Das Trikot wurde auf der Marketing-Reise des Vizemeisters in Tokio am Rande der "BVB World Street Series" präsentiert. Die BVB-Stars liefen mit dem neuen Ausweichtrikot auch über die berühmte Shibuya-Kreuzung. Bei dem Kleinfeldturnier können Kinder aus der Gegend ihr fußballerisches Können vor den Augen der Dortmunder Profis unter Beweis stellen./dha/DP/zb