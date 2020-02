Level Brands präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Level Brands ließ sich am 14.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Level Brands die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,454 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Level Brands 10,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net