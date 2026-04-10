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Leverkusen siegt beim BVB - Wolfsburg verliert erneut

11.04.26 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,19 EUR 0,09 EUR 2,91%
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BERLIN (dpa-AFX) - Bayer Leverkusen hat im Rennen um einen Champions-League-Platz einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Werkself siegte am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) 1:0 (1:0) und rückte zumindest für einen Tag bis auf einen Zähler an den Tabellenvierten VfB Stuttgart (53 Punkte) heran. Auch der Dritte RB Leipzig (56) holte durch das 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach drei wichtige Zähler.

Im Abstiegskampf sendete der 1. FC Heidenheim beim 3:1 (2:0) gegen Union Berlin ein Lebenszeichen, bleibt mit 19 Punkten aber weiter Schlusslicht. Der VfL Wolfsburg verlor 1:2 (0:2) gegen Eintracht Frankfurt und liegt als Vorletzter nur noch zwei Zähler vor den Heidenheimern. Für den VfL war es das zwölfte sieglose Spiel in Serie./dj/DP/zb

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

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Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

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