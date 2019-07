Levi's enttäuscht mit Quartalszahlen - Aktie gibt deutlich nach

Aktien in diesem Artikel Levi's 20,60 EUR

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Für den traditionsreichen Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi's) (Levis) lief es im zweiten Quartal nicht so rund wie erwartet. Wegen hoher Kosten für den Börsengang brach der Gewinn im Jahresvergleich um 63 Prozent auf unter dem Strich 29 Millionen Dollar (26 Mio Euro) ein. Levi's meldete am Dienstag nach US-Börsenschluss zwar einen Umsatzanstieg um fünf Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar, blieb damit aber ebenfalls unter den Prognosen der Experten.

Bei Anlegern kam der Geschäftsbericht zunächst nicht gut an, die Aktie geriet nachbörslich zeitweise mit mehr als sechs Prozent ins Minus. Der 166 Jahre alte Modekonzern, dessen Wurzeln auf den bayerischen Auswanderer Levi Strauss zurückgehen, hatte im März eine fulminante Börsenpremiere an der Wall Street gefeiert. Doch die Euphorie am Markt ließ bald nach, zuletzt notierte die Aktie des Unternehmens nur noch leicht über dem Ausgabepreis von 22 Dollar./hbr/DP/he