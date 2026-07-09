Levi Strauss präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Levi Strauss präsentierte in der am 08.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Levi Strauss ein EPS von 0,170 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Levi Strauss mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,88 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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