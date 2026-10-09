Levi Strauss zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Levi Strauss hat sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 1,61 Milliarden USD gegenüber 1,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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