Leviathan Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Leviathan Metals hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Leviathan Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,090 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Leviathan Metals -0,060 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
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