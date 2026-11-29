Leviathan Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Leviathan Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Leviathan Metals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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